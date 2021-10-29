Внимание, пропала бобруйчанка
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Тамара Владимировна, 05.07.1937 г.р.
10.10.2021 ушла в неизвестном направлении с адреса: г. Бобруйск, пр. Строителей.
Возможно нахождение на территории Российской Федерации!
Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск.
Приметы: на вид 85 лет, рост 179 см, среднего телосложения, волосы седые, окрашенные в темный цвет (собирает в хвост), носит очки с толстыми линзами.
Была одета: косынка в виде повязки для волос, бордовая болоньевая куртка с капюшоном (удлиненная), черные сапоги.
При себе имела: матерчатая сумка, паспорт гражданина Российской Федерации