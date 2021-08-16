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Происшествия

Внимание! Пропал ребенок! На вид 14 лет, рост 156 см, плотного телосложения

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Внимание! Пропал ребенок! На вид 14 лет, рост 156 см, плотного телосложения

Поисково-спасательный отряд «Феникс» сообщает о пропаже Кристины Стыцько (26.10.2006 г.р.). Ее местонахождение неизвестно с 12 августа.

Была одета: синие джинсы, кроссовки, зелёная либо чёрная майка.

Приметы: на вид 14 лет, рост 156 см, плотного телосложения.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам: ПСО «Феникс» +375292221019; 102.

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