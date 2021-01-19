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Общество

Внимание! Пропал ребенок!

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Внимание! Пропал ребенок!

О местонахождении Владислава Коголева ничего неизвестно с 13 января. Если вам что-либо известно о парне, просьба обратиться по телефонам: +375 (29) 246-00-04 либо 102.

 

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