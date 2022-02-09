Внимание: новые схемы интернет-мошенников!

Предупреждаем: мошенники придумали 4 новых способа получения доступа к банковскому счёту:

- Вместо ссылок мошенники теперь отправляют QR-коды, которые ведут на поддельные сайты. Чтобы не рисковать своими деньгами не сканируйте любые QR-коды, которые Вам присылают.

- Чтобы войти в доверие, мошенники стали присылать поддельные документы якобы от лица торговых интернет-площадок, юридического лица которые не имеют.

- Теперь в популярных социальных сетях и мессенджерах мошенники предлагают "бронировать квартиру" с предоплатой. Данной услуги нет ни на одной площадке объявлений недвижимости в Беларуси! На такие сообщения не стоит вообще отвечать.

- Оттого, что все больше людей игнорирует подозрительные сообщения, мошенники переходят к запугиваниям и угрозам. Например, пишут, что заблокируют профиль продавца, если он не подтвердит перевод данными банковской карты. На деле же, служба поддержки никогда не попросит CVV-код (3 цифры на обороте карты) или коды из SMS от банка.

Помните, что наиболее безопасный способ общаться с продавцом или покупателем - через личные сообщения . На торговых интернет-площадках блокируют ссылки на фальшивые сайты и пользователей, которые пытаются их рассылать. Если Ваше общение переходит в другой мессенджер (Viber, Telegram, WhatsApp и т.д.), то защитить Вас уже сложнее.

Также напоминаем, что нужно сохранять бдительность во время разговора по телефону. Зачастую мошенники звонят по мобильной связи, где представляются сотрудниками банка и сообщают о несанкционированных списаниях с банковских платежных карт, для блокировки которых клиенту необходимо срочно сообщить реквизиты карты, паспортные данные, а также подтверждающие коды.

Помните! Настоящие работники банка никогда не запрашивают эту информацию! В случае сомнений в том, что вам действительно звонят из банка, завершайте разговор и позвоните в контакт-центр банка. Никогда и никому не сообщайте НОМЕР или ЧАСТЬ НОМЕРА банковской платежной карточки; СРОК её действия; CVC/CVV код; одноразовые подтверждающие КОДЫ, которые приходят в SMS или Viber.

Начальник управления по противодействию киберпреступности

УВД Могилевского облисполкома

Роман Романенко