Внимание! Не пропустите очередные гастроли!

На этот раз наш театр обменивается спектаклями с Калужским театром юного зрителя. Знакомим вас с программой гастролей. 8 октября (суббота), 18.00 – драма «Пиковая дама» А.С.Пушкина (12+). Актуальность произведений А.С.Пушкина никогда не ослабевает. Познакомиться со сценическим воплощением известной повести «Пиковая дама» — прекрасная возможность расширить кругозор и духовно обогатиться посредством языка прозы Пушкина – современного и понятного, выразительного и насыщенного метафорами. Фантастический романтический сюжет, заключённый в безукоризненную классическую форму, обещает никого не оставить равнодушным. Стоимость билетов: партер - 15 рублей, 12 рублей, балкон - 10 рублей.

9 октября (воскресенье), 18.00 и 10 октября (понедельник), 18.00 — военная драма «Весенний день 30 апреля» А.Зака и И.Кузнецова (12+). Военно-патриотическая и нравственно-гуманистическая тематика этого спектакля актуальна всегда. Также она тесно связана с объявленным в Беларуси Годом исторической памяти. Сюжет таков: последние дни Великой Отечественной войны… 30 апреля 1945 в Берлине война жестоко сталкивает пацанов – пятнадцатилетнего солдата Красной Армии и его ровесников – растерянных бойцов разгромленного «гитлерюгенда». В подвал полуразрушенного берлинского особняка, на первом этаже которого устроился советский госпиталь, проникают немецкие подростки с автоматами. Несмотря на испуг, они решают взорвать госпиталь противника. Но попавший к ним в плен молодой советский солдат разделяет с ними всю опасность сохранения равновесия между Жизнью и Смертью, между Светом и Тьмой. Можно ли пожалеть врага, можно ли быть человечным на войне? У каждого свой выбор, но все детали события вдруг складываются в историю о том, как можно остаться человеком, когда все обстоятельства против тебя… Стоимость билетов: партер - 12 рублей, 10 рублей, балкон - 8 рублей.

8 октября (суббота), 12.00 и 9 октября (воскресенье), 12.00 — сказка "Иван Царевич и Серый волк» Ф.Рожкова (6+). Калужский театр юного зрителя пересказывает известную историю и спешит порадовать юных бобруйчан и их родителей. Добро побеждает зло. Долг платежом красен. Не родись красивым, а родись счастливым. Один в поле не воин. Счастье тому улыбается, кто его добивается. Эти пословицы как нельзя лучше раскрывают смысл спектакля, который может быть использован в качестве сказочного, ненавязчивого, увлекательного воспитательного момента. Стоимость билетов: партер - 10 рублей, 9 рублей, балкон - 8 рублей.

С нетерпением ждём Вас на спектаклях Калужского театра юного зрителя!