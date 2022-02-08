Внимание! Бобруйские спасатели проводят конкурс на лучший проект граффити «Граффити в стиле МЧС»
Участниками смотра-конкурса может быть каждый, без каких-либо ограничений.
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С целью формирования у населения культуры безопасности жизнедеятельности, развития творческих способностей, пропаганды безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, популяризации профессии спасателя, бобруйские спасатели проводят конкурс на лучший проект граффити «Граффити в стиле МЧС».
Требования к оформлению работ и критерии оценки работ:
- работы на смотр-конкурс предоставляются с заявкой.
- работы допускается выполнять, как вручную, так и с применением любых технических средств.
- работа предоставляется в виде рисунка, эскиза, проекта и др. на листе размером 297x420 мм (формат А3).
- каждая работа оформляется двумя информационными табличками: на оборотной стороне (подставке) работы и отдельно прикрепляемой к работе.
Информационная табличка изготавливается из плотной белой бумаги размером 10×15 см, где печатным текстом (шрифт 15 пт) указываются следующие данные:
- название конкурса, название работы, техника исполнения (пример: Граффити в стиле МЧС «Я б в спасатели пошел…», гуашь);
- фамилия, имя автора, дата рождения;
- название учреждения образования (место работы), полный почтовый адрес (область, район, населенный пункт).
Предлагаемые темы для проекта:
- «Боевая работа»:
- «Герои «Волшебной книги» о безопасности»;
- «Фейерверки и хлопушки – опасные игрушки»;
- «Детская безопасность»;
- «Не оставляйте детей одних»;
- «Безопасность электроприборов»;
- «Автономный пожарный извещатель»;
- «Опасность курения»;
- «Героика профессии спасателя»;
- «Безопасность пожилых граждан».
Допускается выполнение и представление на смотр-конкурс работ другой тематики!
Работы на городской смотр-конкурс предоставляются с 21 по 23 февраля 2022 года (г. Бобруйск, пер. Пожарный, 3, тел. +375292784703; 72-12-58). Работы будут приниматься только в указанный период, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Победителей ждут дипломы и призы от Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. А лучшая работа может быть размещена на одном из зданий города (района) с указанием автора работы.