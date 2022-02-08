Внимание! Бобруйские спасатели проводят конкурс на лучший проект граффити «Граффити в стиле МЧС»

С целью формирования у населения культуры безопасности жизнедеятельности, развития творческих способностей, пропаганды безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, популяризации профессии спасателя, бобруйские спасатели проводят конкурс на лучший проект граффити «Граффити в стиле МЧС».

Требования к оформлению работ и критерии оценки работ:

- работы на смотр-конкурс предоставляются с заявкой.

- работы допускается выполнять, как вручную, так и с применением любых технических средств.

- работа предоставляется в виде рисунка, эскиза, проекта и др. на листе размером 297x420 мм (формат А3).

- каждая работа оформляется двумя информационными табличками: на оборотной стороне (подставке) работы и отдельно прикрепляемой к работе.

Информационная табличка изготавливается из плотной белой бумаги размером 10×15 см, где печатным текстом (шрифт 15 пт) указываются следующие данные:

- название конкурса, название работы, техника исполнения (пример: Граффити в стиле МЧС «Я б в спасатели пошел…», гуашь);

- фамилия, имя автора, дата рождения;

- название учреждения образования (место работы), полный почтовый адрес (область, район, населенный пункт).

Предлагаемые темы для проекта:

- «Боевая работа»:

- «Герои «Волшебной книги» о безопасности»;

- «Фейерверки и хлопушки – опасные игрушки»;

- «Детская безопасность»;

- «Не оставляйте детей одних»;

- «Безопасность электроприборов»;

- «Автономный пожарный извещатель»;

- «Опасность курения»;

- «Героика профессии спасателя»;

- «Безопасность пожилых граждан».

Допускается выполнение и представление на смотр-конкурс работ другой тематики!

Работы на городской смотр-конкурс предоставляются с 21 по 23 февраля 2022 года (г. Бобруйск, пер. Пожарный, 3, тел. +375292784703; 72-12-58). Работы будут приниматься только в указанный период, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Победителей ждут дипломы и призы от Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. А лучшая работа может быть размещена на одном из зданий города (района) с указанием автора работы.