Внезапная проверка боевой готовности началась в Беларуси
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По поручению Главы Беларуси, главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь, под руководством Госсекретариата Совбеза начата внезапная проверка боевой готовности. Об этом в Telegram-канале информирует Министерство обороны.
Отмечается, что мероприятия будут комплексного характера. Войска в кратчайшие сроки должны будут выдвинуться в назначенные пункты, осуществят инженерное оборудование и организуют охрану и оборону, а также наведут мостовые переправы через реки Неман и Березина.
В этот период планируется передвижение спецтехники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по некоторым автодорогам общего пользования и участкам местности.
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