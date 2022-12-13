Внезапная проверка боевой готовности началась в Беларуси

По поручению Главы Беларуси, главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь, под руководством Госсекретариата Совбеза начата внезапная проверка боевой готовности. Об этом в Telegram-канале информирует Министерство обороны.

Отмечается, что мероприятия будут комплексного характера. Войска в кратчайшие сроки должны будут выдвинуться в назначенные пункты, осуществят инженерное оборудование и организуют охрану и оборону, а также наведут мостовые переправы через реки Неман и Березина.

В этот период планируется передвижение спецтехники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по некоторым автодорогам общего пользования и участкам местности.