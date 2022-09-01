Внешкольная безопасность

Что нужно помнить.

В «погоне» за хорошими отметками, важно не забывать и о безопасности ребенка.

Родители должны:

– продумать безопасный маршрут движения ребенка в школу. Если существует несколько путей, выбрать наиболее безопасный и людный, даже если он окажется дольше;

– научить правилам дорожного движения при пересечении дороги, использовании светофора, пешеходного перехода;

– обеспечить ребенка световозвращающими элементами;

– обеспечить ребенка мобильным телефоном, чтобы он мог звонить родителям при выходе из школы и, придя домой.

Родители обязаны обеспечить ребенку безопасность дома:

– электропроводка и розетки должны быть исправны;

– электроприборы должны эксплуатироваться не более 15 лет (читайте инструкцию);

– газовое оборудование и газовые плиты должны быть исправны, при этом помним, что пользоваться газовым оборудованием детям можно с 12 лет;

– в жилых комнатах необходимо установить автономные пожарные извещатели;

– не курите в жилом помещении! Курить нужно на улице или балконе, и тушить окурок до последней искры. А лучше вообще не курить!

Берегите детей!