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Внесены изменения в указ о предоставлении господдержки при строительстве жилья

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Внесены изменения в указ о предоставлении господдержки при строительстве жилья

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №433, которым корректируется указ №13 от 6 января 2012 года "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений". Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Изменения, в частности, касаются граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и до 15 января 2022 года получивших земельные участки для строительства жилых домов в малых городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах не по месту постановки на учет нуждающихся. Они смогут воспользоваться государственной поддержкой для возведения этих домов.

Указом также устанавливается, что в исключительных случаях с разрешения местных исполнительных комитетов возможно отчуждение земельных участков, предоставленных состоявшим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам, и (или) возведенных на них жилых домов до истечения 5 лет со дня государственной регистрации таких домов. Ранее этот срок составлял 8 лет.

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

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