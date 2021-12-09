Совет Министров 4 декабря 2021 года принял постановление №691, которым внесены изменения в правила оказания услуг почтовой связи общего пользования, с учетом практики их применения и для совершенствования правового регулирования порядка оказания услуг по пересылке почтовых отправлений в электронной форме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсвязи.

Согласно документу, оператор почтовой связи наделяется полномочиями по разработке и утверждению технологии приема, обработки, хранения, перевозки и доставки (вручения) почтовых отправлений.

Правила дополняются нормами, определяющими порядок адресования почтового денежного перевода, получателем которого является индивидуальный предприниматель, и печатных средств массовой информации, доставляемых "До востребования".

Определены виды почтовых отправлений в электронной форме, а также порядок доставки заказных гибридных отправлений, принятых посредством национальной почтовой электронной системы для доставки их получателю в физической форме, и извещений на заказные гибридные почтовые отправления. Национальному оператору почтовой связи предоставляется право устанавливать предельные размеры вложения для почтовых отправлений в электронной форме.

Также внесены изменения в порядок размещения вывески и почтового ящика у входа в объекты почтовой связи и в местах остановки передвижных отделений почтовой связи. Уточнены перечень регистрируемых почтовых отправлений и порядок их вручения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Исключается требование о необходимости указания персональных данных пользователя услуг почтовой связи на оболочке почтового отправления при направлении его в адрес лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также на извещениях и уведомлениях о получении регистрируемых, в том числе заказных, почтовых отправлений.

Операторам почтовой связи предоставляется возможность принимать почтовые денежные переводы наложенного платежа без использования бланков, а также оплачивать такие переводы путем перечисления денежных средств на банковский счет физлица.

В постановлении уточняются порядок вручения почтовых отправлений и печатных СМИ, формат и размер которых не позволяют опустить их в абонентские почтовые шкафы и индивидуальные почтовые ящики, а также в случае их неисправности. Кроме того, уточняется порядок выдачи в объектах почтовой связи международных отправлений для слепых весом более 2 кг, регистрируемых почтовых отправлений, адресованных на абонементный почтовый ящик и печатных СМИ, доставляемых "До востребования".

Устанавливается срок хранения печатных СМИ в случае неправильного указания адреса доставки на абонементе, а также доставляемых "До востребования". Адресату предоставляется возможность уполномочить другое лицо на получение печатных СМИ, выдав ему доверенность, а также сделать письменные распоряжения о вручении регистрируемого почтового отправления только адресату или запрете на его вручение определенному лицу.

Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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