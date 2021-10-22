Внесены изменения в комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске

Решением Бобруйского городского исполнительного комитета от 22 октября2021 г. № 20-107 комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45, изложен в новой редакции.

Комплексный план

мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45­, в редакции решения 22.10.2021 № 20-107