Внесены изменения в комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске
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Решением Бобруйского городского исполнительного комитета от 22 октября2021 г. № 20-107 комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45, изложен в новой редакции.
мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45, в редакции решения 22.10.2021 № 20-107
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