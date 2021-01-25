Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг

Президент Беларуси Александр Лукашенко в целом одобрил введение в стране биометрических документов, но отдельные моменты поручено дополнительно проанализировать и доработать. Об этом стало известно по итогам совещания у главы государства.

Дата, с которой начнут выдавать такие документы, пока не определена. Она будет предложена Президенту в проекте указа, когда все нюансы будут учтены.

"Система Министерства внутренних дел готова уже, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов. Однако Президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Это и защита персональных данных - вопрос номер один на сегодняшний день. На достаточно высоком уровне находится защита персональных данных по тем биометрическим документам, которые планируется ввести в действие, - рассказал после совещания министр внутренних дел Иван Кубраков. - Что касается сроков введения, то они будут определены дополнительно с учетом объема (необходимых доработок. - Прим. БЕЛТА) и после проведения согласительного совещания со всеми заинтересованными госорганами. Дополнительно в указе будет прописана дата выдачи биометрических документов".

По словам главы МВД, в первую очередь обращалось внимание на удобство населения при получении и использовании биометрических документов. Иван Кубраков пояснил, что даже после начала выдачи документов нового образца все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока действия.

Более того, одно из предложений - немного доработать систему, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж. "С учетом соглашений других стран прорабатывается, чтобы была только ID-карта либо один документ, который и для выезда за границу, и для использования внутри страны", - пояснил министр.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, в Беларуси предполагается выдавать биометрические идентификационную карту для использования внутри страны и паспорт при необходимости выезда за границу.

ID-карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Визуальная информация схожа с данными, которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца. Вся остальная информация (например, место регистрации, сведения о детях, браке) привязана к документу онлайн. Считывать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания кабинет будет иметь статус неактивного, пока человек его не активизирует с ID-карты. Там будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.

Используя ID-карту, можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Для выезда за границу необходимо будет дополнительно получить биометрический паспорт. Это биометрический документ в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.