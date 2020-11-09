Вместо свинца песок и щебень. Задержан минчанин, продавший партию «липовых» аккумуляторов на $10 тыс.
mogilev.mvd.gov.by 149 0
На 33-летнего мужчину вышли сотрудники Осиповичского РОВД. По оперативной информации, тот продал индивидуальному предпринимателю из райцентра почти 20 тонн старых аккумуляторов стоимостью более 25 тыс. рублей. Оказалось, вместо батарей были реализованы пустышки.
Сделка состоялась еще в июле прошлого года, с тех пор 370 аккумуляторов хранились на складе. Со временем на некоторых из них высох защитный слой битума. После вскрытия всех батарей новый владелец обнаружил внутри песок, щебень и смесь воды с отработанным маслом.
Самостоятельно вернуть деньги предпринимателю не удалось: минчанин под разными предлогами тянул время, а затем и вовсе скрылся.
Тем не менее, продавца задержали. Он пояснил, что таким образом решил заработать: купил корпусы аккумуляторов, наполнил их щебнем и песком и реализовал по цене свинца.
Действиям мужчины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.