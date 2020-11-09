Вместо свинца песок и щебень. Задержан минчанин, продавший партию «липовых» аккумуляторов на $10 тыс.

На 33-летнего мужчину вышли сотрудники Осиповичского РОВД. По оперативной информации, тот продал индивидуальному предпринимателю из райцентра почти 20 тонн старых аккумуляторов стоимостью более 25 тыс. рублей. Оказалось, вместо батарей были реализованы пустышки.

Сделка состоялась еще в июле прошлого года, с тех пор 370 аккумуляторов хранились на складе. Со временем на некоторых из них высох защитный слой битума. После вскрытия всех батарей новый владелец обнаружил внутри песок, щебень и смесь воды с отработанным маслом.