«Вместе – за безопасность на дорогах!» – девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 28 января и будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

Уважаемые пешеходы!

Переходите проезжую часть дороги только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора, при этом убедитесь в полной безопасности своих действий. На загородных дорогах передвигайтесь по обочине навстречу движению транспортных средств. В темное время суток используйте световозвращающие элементы.

Уважаемые родители!

Позаботьтесь о безопасности своих детей. Обеспечьте наличие фликеров на рюкзаках и верхней одежде детей в темное время суток.

Уважаемые водители!

Соблюдайте особую осторожность при проезде мест расположения школ и дошкольных учреждений, а также тех мест, где не исключена вероятность появления на проезжей части пешеходов.

Не забывайте, что для перевозки детей ремни безопасности и детские удерживающие устройства обязательны.

Штраф за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно – до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года – штраф от 2 до 8-ми базовых величин.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома