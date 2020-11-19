Вместе против пандемии. ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» вручило денежный сертификат на помощь в борьбе с COVID-19

Сертификат благотворительного пожертвования на 10000 рублей на поддержку медиков и в помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией вручило сегодня ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» учреждению здравоохранения «Бобруйская центральная больница». Делать добрые дела стало уже хорошей традицией для этого предприятия.

– И на этапе первой волны пандемии мы всем коллективом оказывали помощь нашей центральной больнице, вторая волна – этап не менее сложный, поэтому очень важно продолжать оказывать поддержку и сейчас, – отметила генеральный директор ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич. – И мы также призываем все предприятия Бобруйска объединиться в этой важной и нужной акции по поддержке наших медиков.

Главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница» Оксана Крупенич от лица всех сотрудников искренне поблагодарила руководство и коллектив предприятия. Она также уточнила, что средства, перечисленные на благотворительный счет, будут потрачены на покупку изделий медицинского назначения для оказания помощи пациентам с COVID-19.