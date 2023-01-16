Вместе мы становимся лучше. В этом убедились экскурсанты на «Бобруйскагромаше»

И принимали участников делового клуба «Кіраўнік» при городской Ассоциации промышленников и предпринимателей и их прекрасных коллег из горорганизации Белорусского союза женщин на передовом предприятии действительно как родных. В канун старого Нового года руководители этих общественных формирований Виктор Данилович Горбанев и Нина Федоровна Костян решили объединить усилия в ознакомлении подопечных с достижениями города на Березине и не ошиблись.

Экс-командиры производства и представители прекрасной половины бобруйчан убедились в том, что флагман производства сельскохозяйственной техники Беларуси живет и действует: с конвейеров в хорошем темпе сходят покрытые зеленой краской пресс-подборщики и машины для внесения удобрений, продукция ритмично отгружается в десятки адресов.

Встречая, сопровождая и чаевничая за общим староновогодним столом, об этом рассказывали экскурсантам заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Дмитрий Владимирович Гречихо, его помощники в цехах, начальник управления Марина Васильевна Воропай. Подтверждая хороший рабочий настрой трудового коллектива, задушевно и талантливо пели для гостей солисты заводской творческой элиты Михаил Веревкин, Светлана Болдыш, Стелла Масловская и Наталья Сикорская. Да так, что большинство присутствовавших подпевали и готовы были пуститься в пляс.

С ответными, такими же проникновенными и искренними словами, выступили руководители обеих организаций, их активисты Почетный гражданин Бобруйска Станислав Степанович Румянцев и экс-директор машиностроитнльного завода имени Ленина Виктор Васильевич Герасимов, секретарь парткома «Бобруйскферммаша» в прошлом Владимир Васильевич Вяткин и известный лидер сферы образования города Лидия Сергеевна Богданова. Более того, всех январских именинников под бурные аплодисменты коллеги поздравили с их датами, а юбиляру Чеславу Юльяновичу Янковскому, пользуясь случаем, от клуба даже вручили сувенир к его 80-летию, которое будет в ближайшее воскресенье… Словом, экскурсия, общение, праздник удались! Их участники от всей души выражают благодарность генеральному директору «Бобруйскагромаша» Виктору Геннадьевичу Филатову – им очень понравился девиз предприятия: «Вместе мы становимся лучше!».

Александр Казак. Фото автора