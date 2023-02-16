Судебный эксперт рассказал о больших возможностях химической экспертизы

В Могилевской области с 14 февраля по 17 марта проводится комплексное профилактическое мероприятие «Вместе МЫ сила», которое предусматривает проведение акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни в подростковой среде, отказа от употребления алкоголя и наркотиков. Началось мероприятие с одноименной старт-акции, которая во вторник состоялась в Могилевском городском центре культуры и досуга с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних и главного управления по образованию облисполкома, прокуратуры области, управления ГКСЭ по Могилевской области, УВД Могилевского облисполкома и иных учреждений.

Выступая перед учащимися учреждений профессионального образования, начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Могилевской области – государственный медицинский судебный эксперт-химик Александр Иванов рассказал о возможностях судебных экспертов по выявлению в биологических материалах человека этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ. Судебный эксперт разъяснил, что по крови и биологическим жидкостям в течение часа специалисты могут определить, какие вещества недавно употреблял человек. А исследование волос позволяет установить факты употребления наркотиков спустя недели, месяцы и даже годы после окончания их приема. Также эксперты могут проследить во времени «историю» поступления наркотика в организм (узнать, было ли это единичное употребление, либо на постоянной основе).

Александр Григорьевич обратил внимание молодежи, что экспертное оборудование очень чувствительное и способно выявить даже небольшую концентрацию вещества: скажем, съел человек булочку с маком – химическая экспертиза крови выявит содержание опийных алкалоидов (морфина) из семян мака.

Из своего многолетнего опыта эксперт-химик поделился, что не раз по экспертизам приходилось «наблюдать» за жизнью наркоманов – несколько раз поступают объекты биологического характера от живого человека, эксперты обнаруживают в них наркотики, а спустя какое-то время на экспертизу поступает биологический материал того же человека, но уже погибшего от передозировки…

В рамках мероприятия специалисты обсудили с подростками проблему вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков с целью заработка, сделав акцент на том, что правоохранительные органы ведут активную борьбу с такими преступлениями, поэтому карьера «закладчиков» зачастую длится совсем недолго. Для наглядности подросткам продемонстрировали работу служебной собаки, которая за считанные минуты нашла одну сумку из четырех, в которой лежали ватные диски с запаховыми следами наркотика.

В рамках указанных мероприятий представители разных ведомств постараются в доступной форме донести до молодых людей, что употребление алкоголя и наркотиков, распространение запрещенных веществ – это путь, ведущий к деградации, потере здоровья и свободы, тогда как в жизни каждого молодого человека есть гораздо более позитивные альтернативы и перспективы.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.