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COVID-19

Власти Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации

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Власти Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации

Власти Великобритании не будут вводить на территории Англии паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного королевства Саджид Джавид, цитирует его слова РИА Новости.

Документы должны были появиться в Англии, где проживает свыше 80 процентов населения Великобритании, в конце этого месяца и служить пропуском в ночные клубы и на массовые мероприятия. Однако инициативу раскритиковали владельцы местных пабов и некоторые депутаты, указав на признаки дискриминации в этом предложении.

 

Джавид признался, что ему также "не по душе" требование к простым жителям показывать документы для занятия повседневными делами.

 

Идея с COVID-паспортами теперь рассматривается как запасной вариант, поскольку многие англичане вакцинировались. Кроме того в стране проводятся тестирования и применяются новые методы лечения заболевания, ставшего мировой пандемией.

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