Владимир Загришев о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Владимир Загришев, член Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Бобруйского городского Совета депутатов: "От сегодняшнего обращения Президента ожидаю прорывных идей. Это знаковое Послание, потому что проходит в канун принятия обновленной Конституции, а изменений и дополнений в Основной закон страны ожидает весь народ. Каких поправок жду я? Хотелось бы, чтобы большее развитие получили в нашей стране общественные объединения и политические партии. И безусловно, закрепление в Конституции понятия традиционных семейных ценностей".