Владимир Загришев о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию
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Владимир Загришев, член Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Бобруйского городского Совета депутатов: "От сегодняшнего обращения Президента ожидаю прорывных идей. Это знаковое Послание, потому что проходит в канун принятия обновленной Конституции, а изменений и дополнений в Основной закон страны ожидает весь народ. Каких поправок жду я? Хотелось бы, чтобы большее развитие получили в нашей стране общественные объединения и политические партии. И безусловно, закрепление в Конституции понятия традиционных семейных ценностей".
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