Владимир Свиридов: «Такие предметы исторического наследия не должны просто храниться дома»

Заглянув раз в кафе-бар «Авиатор», вряд ли уже забудешь это весьма атмосферное место. Рядом со столиками разместилась настоящая музейная экспозиция, где собраны предметы, связанные с богатой историей авиации нашего города. Старые фотографии с известными, узнаваемыми личностями, шевроны, макеты самолетов, военные головные уборы, вымпелы, манекены в летных формах и еще много напоминающего о том, что в Бобруйске базировались полки авиационной дивизии. Коллекцию собирает и бережно хранит директор «Авиатора» и депутат горсовета Владимир Свиридов. Кстати, многие памятные вещи ему передавали в дар ветераны, служившие в городе на Березине.

Тема дальней авиации привлекает Владимира Вячеславовича давно, а в этом году он увлекся еще одним направлением в коллекционировании – фалеристикой. Теперь музейная экспозиция кафе будет пополняться медалями и орденами, различными наградными и юбилейными знаками, знаками отличия учебных заведений, вооруженных сил, сувенирными значками.

– В этом году исполнилось 100 лет образования СССР. Я хотел собрать ордена и медали всего Советского Союза от периода 1917 года до его распада. За три месяца – с февраля по апрель – почти все собрано, – говорит Владимир Свиридов. – Конечно, в моей коллекции только копии, которые специально заказываю, так как оригиналы по закону мы не имеем права собирать. Не в каждом музее все эти награды можем увидеть в полном объеме.

На планшетках аккуратно лежат высокие государственные, воинские и трудовые награды, «Материнская слава», Великой Отечественной войны (год за годом – как на ладони: за оборону, за освобождение, за взятие городов, за Победу), Дружбы народов и афганские. Владимир Вячеславович с гордостью показывает коллекцию и может рассказать буквально о каждом экспонате, причем не только историю создания, но и интересные факты. «30 декабря 1922 года – дата образования СССР, в его состав тогда вошли несколько рес­публик. Вот мы видим их ордена Трудового Красного Знамени. В БССР на тот момент было 4 национальных языка: белорусский, русский, иврит и польский, поэтому на нашем ордене Трудового Красного Знамени есть надписи на каждом из этих языков. Таких наград произведено около 300 экземпляров, и было всего 170 награждений. Потом ордена республик объединяются в одно целое. Когда въезжаем в наш любимый Бобруйск, видим изображенный орден Трудового Красного Знамени, который просуществовал от 1928 года до распада Советского союза», – слушаем одну из его историй.

Сейчас коллекционер занимается работой по оформлению специальных стеллажей, где разместятся все новые экспонаты. Скоро рядом с каждой наг­радой появятся и надписи с краткой инфор­мацией: название, дата учреждения, количество награжденных.

Отдельная тема для разговора – фалеристика, связанная с жизнью нашего города. «У меня был очень хороший друг Андрей Шматов, который перед смертью сказал: «Володь, я тебе подарю значки Бобруйска». Здесь собраны шесть вкладышей со значками о нашем славном любимом городе: футбольный клуб «Белшина», заводские, к юбилейным датам. Уже многих предприятий и нет, а их знаки остались на память», – замечает Владимир Свиридов. Возможно, у бобруйчан тоже сохранились подобные значки, связанные с городом или его памятными событиями, которые они готовы подарить, тем самым пополнив экспозицию, выставленную в «Авиаторе».

– Коллекцию фалеристики мы представляли на «Венке дружбы», на Дне города и возле «Поезда Победы». Могу сказать, что выставка наград и значков привлекает не только бобруйчан, но и приезжих из других городов и стран. Взрослые и дети подходят, рассматри­вают, интересуются. Такие предметы исторического наследия, которым мы можем гордиться и которое обязаны сберечь, не должны просто храниться дома. Они достойны того, чтобы их видели жители и гости города, – считает Владимир Вячеславович.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича.