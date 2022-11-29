Владимир Макей. Каким мы его знали?

Сердце министра иностранных дел Беларуси Владимира Владимировича Макея перестало биться 26 ноября. Внезапно! Ничто не предвещало такого трагического окончания недели, в течение которой глава внешнеполитического ведомства был занят тем, чем всегда - встречами, поездками, визитами. Но потом обязательно домой - на Родину, к семье и близким.

Теперь его земной путь завершен, и он навсегда останется в родной Беларуси. Как и память о нем и его делах.

Без Владимира Макея сложно представить лицо современной Беларуси. На разных высоких постах рядом с главой государства он отдавал всего себя. Положил знания, опыт и большую часть жизни на алтарь строительства сильной суверенной страны. Потому и был в числе долгожителей на политическом Олимпе, пользовался всеобщим заслуженным и искренним уважением. Как со стороны друзей, так и оппонентов.

Смерть - это всегда боль, потрясение и скорбь. И, когда это случается, она забирает вовсе не одного человека. Не стало выдающегося государственного деятеля, профессионального министра, талантливого и виртуозного дипломата, подлинного патриота, надежного друга и коллеги, доброго семьянина, любящего отца и мужа... Список можно продолжать. В лице Владимира Макея мы разом потеряли всех этих людей.

Каждый будет помнить его по-своему. Не будем говорить за всех, но что касается контактов с журналистами, Владимир Владимирович всегда был максимально открыт и благожелателен. Часто любил пообщаться где-то в кулуарах "на ногах", порой не под запись рассказывая о тонких моментах происходящих процессов.

Хотя, конечно, доходила информация, что в общении с подчиненными Владимир Макей был весьма требователен. Как говорится, суров, но справедлив. А как иначе? Между собой они часто называли его просто и коротко - ВВ. Но, несмотря на лаконичность, это всегда звучало немного таинственно и в том числе имело немалый дисциплинирующий эффект.

Совсем другая сторона жизни - семья. При всей публичности работы и самого Владимира Макея, и его супруги - актрисы, а ныне руководителя Театра юного зрителя Веры Поляковой-Макей - складывалось ощущение, что к этому маленькому миру они относились очень трепетно, в основном хранили для себя и самых родных. Но даже при этом нельзя было не заметить особого отношения, пусть и по редким, но очень теплым семейным фото в социальных сетях, совместным выходам в свет.

Фото из личного архива

Фото МИД Беларуси

Давайте вместе вспомним некоторые моменты из жизни этого великого человека - такого разного и многогранного, но единственного и неповторимого - Владимира Макея.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Фото из личного архива.