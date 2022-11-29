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Владимир Макей. Каким мы его знали?

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Владимир Макей. Каким мы его знали?

Сердце министра иностранных дел Беларуси Владимира Владимировича Макея перестало биться 26 ноября. Внезапно! Ничто не предвещало такого трагического окончания недели, в течение которой глава внешнеполитического ведомства был занят тем, чем всегда - встречами, поездками, визитами. Но потом обязательно домой - на Родину, к семье и близким.

Теперь его земной путь завершен, и он навсегда останется в родной Беларуси. Как и память о нем и его делах.

Без Владимира Макея сложно представить лицо современной Беларуси. На разных высоких постах рядом с главой государства он отдавал всего себя. Положил знания, опыт и большую часть жизни на алтарь строительства сильной суверенной страны. Потому и был в числе долгожителей на политическом Олимпе, пользовался всеобщим заслуженным и искренним уважением. Как со стороны друзей, так и оппонентов.

Смерть - это всегда боль, потрясение и скорбь. И, когда это случается, она забирает вовсе не одного человека. Не стало выдающегося государственного деятеля, профессионального министра, талантливого и виртуозного дипломата, подлинного патриота, надежного друга и коллеги, доброго семьянина, любящего отца и мужа... Список можно продолжать. В лице Владимира Макея мы разом потеряли всех этих людей.

Каждый будет помнить его по-своему. Не будем говорить за всех, но что касается контактов с журналистами, Владимир Владимирович всегда был максимально открыт и благожелателен. Часто любил пообщаться где-то в кулуарах "на ногах", порой не под запись рассказывая о тонких моментах происходящих процессов.

Хотя, конечно, доходила информация, что в общении с подчиненными Владимир Макей был весьма требователен. Как говорится, суров, но справедлив. А как иначе? Между собой они часто называли его просто и коротко - ВВ. Но, несмотря на лаконичность, это всегда звучало немного таинственно и в том числе имело немалый дисциплинирующий эффект.

Совсем другая сторона жизни - семья. При всей публичности работы и самого Владимира Макея, и его супруги - актрисы, а ныне руководителя Театра юного зрителя Веры Поляковой-Макей - складывалось ощущение, что к этому маленькому миру они относились очень трепетно, в основном хранили для себя и самых родных. Но даже при этом нельзя было не заметить особого отношения, пусть и по редким, но очень теплым семейным фото в социальных сетях, совместным выходам в свет.

Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото МИД Беларуси
Фото МИД Беларуси

Давайте вместе вспомним некоторые моменты из жизни этого великого человека - такого разного и многогранного, но единственного и неповторимого - Владимира Макея.

Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива.
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