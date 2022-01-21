Владимир Гацко провел встречу в администрации Первомайского района
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко встретился вчера с активом Первомайской общественной организации РОО "Белая русь" - работниками предприятий района, представителями сфер образования и медицины. На встрече подробно обсудили проект обновленной Конституции.
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