Владимир Цирибко: «Супруга всегда поддерживает, может со мной выйти на пробежки 8-10 км.»

Старшего пожарного ПАСЧ №1 ПАСО №7 Бобруйского ГРО ЧС прапорщика внутренней службы Владимира Цирибко знают в нашем городе и далеко за пределами Беларуси. Он рекордсмен, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира по гиревому спорту. Недавно на конкурсе профессионального мастерства среди 50 участников Владимир Николаевич стал лучшим спасателем подразделений по чрезвычайным ситуациям Могилевской области (к слову, это же звание он завоевал и в 2019 году).

В рядах работников МЧС Владимир Цирибко 15 лет. Однако к профессии спасателя пришел не сразу. Хоть с детства и манила романтика пожарной службы, но после школы паренек из Житковичей Гомельской области поступил в Бобруйское художественное училище. С юных лет Владимиру нравилось вырезать из дерева, мастерить (даже в олимпиадах по трудовому обучению занимал призовые места), поэтому выбрал специальность «Изготовитель декоративных элементов мебели». Со школы увлекался и гиревым спортом, был кандидатом в мастера. Во время учебы в училище стал мастером спорта, в 2006 году выиграл чемпионат мира по гиревому спорту. Вот тогда юноша задумался и сделал осознанный выбор в пользу МЧС, где очень пригодятся его физические навыки. На службу Владимир Цирибко пришел без специального образования, постигал знания на практике, выезжая на тушение пожаров. Рядом всегда были надежные коллеги.

– Первым моим наставником стал командир отделения Дмитрий Николаевич Батюк. У нас в карауле многие помогали, подсказывали, делились историями из жизни, – вспоминает Владимир Николаевич. – И сейчас опытные бойцы помогают молодежи: кто-то сильнее в пожарном спорте, кто-то умеет лучше пожары тушить. Коллектив дружный. За 15 лет работы, конечно, ребята меняются, новые приходят, но все сплоченные, помогают друг другу, как большая семья. Вместе работаем и отдыхаем. В пожарной службе всегда была развита преемственность поколений.

В работе и спорте Владимир Цирибко считает необходимыми для себя такие качества, как сила воли, выносливость, постоянство. Чтобы добиться высоких результатов, надо упорно заниматься и работать над собой. Вне службы спасатель много внимания уделяет гиревому спорту и физической подготовке, четко придерживается регулярных занятий. Плохая погода – не повод пропускать тренировку. «И супруга всегда поддерживает, может со мной выйти на пробежки 8-10 км. Многое зависит от взаимопонимания в семье, важно, чтобы были общие интересы», – замечает Владимир. Дети тоже увлекаются спортом: 10-летний сын занимается плаванием, 6-летняя дочка – художественной гимнастикой, любят вместе с папой ходить на тренировки. Владимир старается свободное время максимально посвящать родным. Его жизненное правило – всегда ценить и поддерживать близких. А семья гордится профессиональными и спортивными достижениями главы.

В конце июля Владимира Николаевича ожидает новое испытание в конкурсе профессионального мастерства на рес­публиканском уровне, к которому сейчас серьезно готовится. Ведь соперниками будут спасатели, победившие в областном этапе, где отобрали самых сильных ребят со всей Беларуси. Предстоит проявить себя в тестировании по теоретическим знаниям, общефизической подготовке, спасательных работах на высоте, в воде, в помещении, то есть на отлично продемонстрировать все то, что должен уметь каждый спасатель.