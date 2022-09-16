Владелец придорожного кафе приворовывал мясо в одном из магазинов Могилева

Предприниматель-иностранец содержал придорожное кафе, а мясо для него приворовывал в одном из магазинов Могилева. Как удалось разоблачить расхитителя, в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

По данным следствия, с апреля по май 54-летний выходец с Кавказа с видом на жительство в Беларуси, посещал один и тот же магазин, где покупал продукты для своего придорожного кафе. На протяжении почти двух месяцев он похищал мясо с прилавка. Каждый раз, выкладывая на ленту перед кассой большое количество товара (алкоголь, напитки и другие продукты), он оставлял на дне тележки пакет с 5–6 кг мяса, которое выбирал в мясном отделе магазина. Пока кассир рассчитывала весь товар, выложенный на ленту, покупатель, отвлекая ее внимание, заполнял оплаченным товаром тележку, маскируя неоплаченный пакет с мясом.

За это время предприимчивый хозяин кафе не менее 10 раз совершил хищение мяса из одного и того же магазина. Оказалось, что он вынес около 70–80 кг на общую сумму более 700 рублей.

Директор торговой точки заметила недостачу и, отсмотрев видео с камер наблюдения, выявила предприимчивого покупателя. Когда мужчина пришел в очередной раз в магазин, его задержали на месте преступления с поличным. На допросе злоумышленник рассказал, что мясо он «приобретал» для приготовления шашлыка в придорожном кафе. Несколько раз ему помогала в кражах супруга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК «Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище». Установлено, что фигуранты ранее к уголовной ответственности не привлекались.