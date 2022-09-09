Владельцев агроусадеб в Беларуси ждут изменения. Что предлагает правительство и какова позиция Лукашенко

Обновленный проект указа по развитию агроэкотуризма в Беларуси вынесен на совещание главы государства Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда-то я согласился и дал старт этому прекрасному процессу. Чтобы люди, живущие на селе в прекрасных уголках нашей природы, смогли показать этот дар божий людям. Тем более иностранцы приезжают. Сфера очень значима в плане модернизации и развития современной инфраструктуры на селе, создания рабочих мест, сохранения и приумножения наших национальных культурных традиций, воспитания бережного отношения к природе", - сказал Президент.

Однако ему докладывают, что отдельные нормы указа, который регулирует сферу агроэкотуризма (от 9 октября 2017 г. №365), выполняются формально.

В качестве примеров приводятся конкретные факты. Так, не изжиты случаи, когда под видом агроусадеб на системной основе процветают гостиничный и ресторанный бизнесы, особенно вблизи больших городов. Однако налоги платятся не как с этих видов деятельности.

"Прошу доложить, что планируется для упорядочения деятельности недобросовестных владельцев агроусадеб, которые превратили их исключительно в гостиничные комплексы. Как наши предложения отразятся на усадьбах, расположенных вдали от больших городов? Они пережили непростые коронавирусные времена, работают честно и продолжают кропотливо год за годом развивать свой потенциал. И, что крайне важно, как предлагаемые изменения будут стимулировать развитие региональной инициативы и конкретных территорий?" - заметил белорусский лидер.