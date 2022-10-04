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Включение системы отопления потребителей тепловой энергии третьей и четвертой очереди

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Включение системы отопления потребителей тепловой энергии третьей и четвертой очереди

С 03.10.2022 рекомендовать включить системы отопления потребителей тепловой энергии третьей и четвертой очереди: в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организаций.

Соблюдение рационального режима теплопотребления, при необходимости отопление помещений переводить в режим протапливания с соблюдением норматива социального стандарта по отоплению.

 

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