Включение системы отопления потребителей тепловой энергии третьей и четвертой очереди
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С 03.10.2022 рекомендовать включить системы отопления потребителей тепловой энергии третьей и четвертой очереди: в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организаций.
Соблюдение рационального режима теплопотребления, при необходимости отопление помещений переводить в режим протапливания с соблюдением норматива социального стандарта по отоплению.
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