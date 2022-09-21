Вклад в будущее. В Бобруйске прошла очередная сессия городского Совета депутатов

Очередная 42-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов 20 сентября началась не как обычно в зале заседаний, а с экскурсии в самые новые и современные учреждения образования города. Один из основных вопросов – выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы. Поэтому депутаты, прежде чем приступить к рассмотрению темы, ознакомились с образовательным процессом и материально-­техническим оснащением учебных и дошкольных заведений, посетив ясли-сад №84 и среднюю школу №35 имени П.И. Батова. На заседание сессии были приглашены руководители учреждений образования города.

«В Бобруйске созданы все условия для обеспечения доступности и ка­чества образования», – отметила в докладе начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица. Она рассказала о каждой из семи подпрограмм и целевых показателях регионального комплекса мероприятий: дошкольное образование и инновационные проекты, поддержка одаренных учащихся и педагогические кадры, активное развитие системы дополнительного образования и воспитание подрастающего поколения.

– В современных условиях воспитательная работа является одним из ключевых направлений, – подчеркнула Елена Сергеевна. – В учреждениях образования это прежде всего гражданское и патриотическое воспитание, создание условий для самореализации и саморазвития несовершеннолетних. Воспитанию любви к Родине и уважению исторического прошлого белорусского народа, культурного наследия способствуют созданные тематические экспозиции, посвященные Году исторической памяти, геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а также республиканские акции и мероприятия гражданско-патриотической направленности. По итогам конкурсных мероприятий в прошлом учебном году учащиеся нашего города завоевали 135 дипломов различных степеней.

Продолжая тему, заместитель главы администрации Ленинского района Инна Новикова рассказала о развитии системы дошкольного образования на примере Ленинского района, а заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Наталья Сакун – о молодежной политике, развитии молодежных инициатив, поддержке молодых специалистов.

Во время обсуждения депутатов интересовали многие вопросы: поступление выпускников и оздоровление школьников, благоустройство учреждений образования, возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для детей на протяжении летних каникул, закрепление молодых специалистов в школах.

Второй важный вопрос на повестке дня – утверждение Стратегии устойчивого развития (СУР) Бобруйска на период до 2035 года. Надо сказать, что в разработке документа, который повлияет на будущее нашего города в различных сферах, в течение полутора лет принимали участие более 2500 бобруйчан, высказывая идеи и предложения. Для достижения желаемого уровня развития Бобруйска определили пять приоритетных направлений: построение экологически дружественного города; переход к «зеленой» экономике города и ее структурная перестройка; Бобруйск – «умный» город; развитие человеческого потенциала; переход к устойчивому городскому (урбанистическому) развитию. Реализация СУР – процесс долговременный и сложный, включающий 4 последовательных этапа.

– Для нас разработка и реализация Стратегии – еще одна ступенька на пути достижения целей устойчивого развития нашего города. Это еще один шаг для повышения уровня и качества жизни бобруйчан, сохранения природной среды, культурного наследия Бобруйска, – отметила начальник управления экономики горисполкома Ольга Мохначева.

Подводя итог сессии, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов обратил внимание: «Все, что связано с молодежью и воспитанием детей в учреждениях образования, – это будущее нашего города. Стратегия – ­безусловно, фундаментальный документ, который предполагает развитие Бобруйска до 2035 года во всех направлениях – экономика, социальная сфера, энергетика. Поэтому оба обсуждаемых на сессии вопроса имеют важное значение для понимания процессов, происходящих в Бобруйске».

Маргарита БУШУЕВА, фото Виктора ЧАБАНА и Александра АНТАШКЕВИЧА.