Визит Лукашенко в Зимбабве открывает серию международных мероприятий со странами дальней дуги

Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве в начале 2023 года открывает серию значимых международных мероприятий со странами дальней дуги. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скажу в качестве инсайда: этот визит в начале 2023 года открывает целую серию запланированных достаточно значимых международных мероприятий двустороннего характера со странами дальней дуги. В текущем году график на данном направлении планируется довольно интенсивный. Многие мероприятия будут проходить в том числе и на высшем уровне. Есть большая востребованность в двусторонних контактах и весомые перспективы. Так что и вам, журналистам, и нам, и дипломатам, и реальному сектору точно работы хватит", - отметил глава МИД.