Визит Лукашенко в Зимбабве: что отдаем на экспорт из Беларуси и что получаем взамен из Африки

Образ Африки как мирового аутсайдера, поверьте, далеко в прошлом. Да, здесь по-прежнему немало государств, где предстоит поднять планку развития, победить бедность, голод и болезни, но как минимум 5 самых быстрорастущих экономик мира находятся именно здесь. И именно этот «африканский кулак», как отмечают в МВФ, в обозримом будущем бросит вызов всей мировой экономике. А потому не удивительно, что здесь активно работают и весьма жестко конкурируют такие глобальные игроки, как Китай, США, Россия, Индия, страны Европы. Для Беларуси африканский рынок – непаханое поле, но и давно уже не «терра инкогнита». Знают здесь и минские тракторы, и гомельские комбайны, и оршанский лен.

Три тысячи километров до ближайшей точки. 55 государств, где проживают более полутора миллиардов человек. Высокий уровень бедности и богатейшие природные ресурсы. Все еще отстающий и одновременно самый перспективный регион для торговли и инвестиций. Покорять африканский континент – все равно, что бежать марафон под палящим солнцем. Это по силам только самым целеустремленным и конкурентноспособным. Беларусь проторила в Африку сразу несколько дорог, северный путь (в Египет, Алжир и Марокко) – наиболее близкий, а вот через Южно-Африканскую Республику, которая буквально на краю света, проложен самый дальний и сложный маршрут.

Александр Сидорук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии: «Эти цепочки логистические очень эффективно и успешно используются, поэтому и нам есть что сказать. У нас уже есть опыт функционирования в ЮАР наших представительств и сервисных центров. Здесь находятся два крупнейших в Африке порта, в Дурбане и Кейптауне, которые обеспечивают поставки не только в ЮАР, но и в те страны, где нет выхода к морю: Ботсвана, Замбия, Зимбабве».

На африканском континенте Беларусь постепенно расширяет свое присутствие. Задачи на ближайшие годы – амбициозные, но реальные. В разы увеличить товарооборот, который уже составляет более полумиллиарда долларов, и реализовать новые совместные инициативы. Юрий Николайчик, начальник управления Африки и Ближнего Востока Министерства иностранных дел Беларуси: «Переходим к проектам промышленной кооперации, у нас реализуются проекты в Египте и в ЮАР по созданию производств сельскохозяйственной техники. Беларусь участвует в программе механизации Зимбабве активно, по итогам 2022 года у них достигнут рекордный за 50 лет урожай зерновых».

Именно с Зимбабве наше сотрудничество развивается наиболее успешно. Прорывным стал 2019 год, когда лидеры двух стран встретились в Минске. Зимбабве – одна из тех стран Африки, кто позже других обрел независимость, но, несмотря на все сложности, республика динамично развивается, и Беларусь видит в ней стратегического партнера.

Большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве. Мы хорошо знаем ваши возможности, вы хорошо знаете наши возможности, есть определенные трудности, но не преодолеет их только тот, кто не пытается это сделать. Если мы поставим перед собой цель – мы обязательно реализуем те проекты, которые мы уже сегодня видим.

Спустя четыре года можно смело заявить – взаимоотношения теперь на качественно новом уровне. За пять лет товарооборот увеличился в 15 раз! В Зимбабве уже работает совместная компания по добыче полезных ископаемых. Запустили новые совместные проекты в аграрной сфере, а также строительство электростанции. Здесь по-прежнему ценят то, что «сделано в Беларуси». Прежде всего, технику, которую ждут и в других странах.

Анатолий Гриневич, заместитель начальника главного управления Министерства промышленности Беларуси: «Темп роста экспорта составляет более 150%, основные страны, которые по поставкам у нас, – Египет, Алжир, Тунис, Того, Зимбабве, Нигерия. Мы видим уже рост и в 2023 году, приумножим наши поставки. Мы большой спектр услуг оказываем партнерам».

Одним из первых, еще в советское время, экспортировать свою продукцию в Африку стало предприятие «Гомсельмаш». Но то были скорее разовые поставки, а вот действительно прочно закрепиться на далеком континенте получилось в 2020 году. С тех пор наши комбайны расширяют свою нишу на этом рынке.

Дмитрий Афанасьев, директор центра продаж и сервиса холдинга «Гомсельмаш»: «Вообще рынок Африки, если его рассматривать целиком, потребность в комбайнах даже в нынешних их реалиях – гораздо больше белорусского рынка. Перспектива однозначно есть. Целесообразность поставок туда тоже есть. Сейчас прорабатываем, чтобы были более прогнозируемые и постоянные поставки».

Большие возможности в этом регионе видит и другой наш производитель – «Лидсельмаш». Буквально в январе открыли сервисный центр в Того. Еще ранее заявили о себе на рынке Анголы, Кении, Замбии и Зимбабве. Спросом пользуется буквально все, что нужно аграриям. Но вот этот, на первый взгляд, незамысловатый агрегат – в особенности.

Сеялки для кукурузы – это уже белорусский бренд в Африке, туда поставили более 200 единиц подобной техники. Простой и недорогой, но, что самое главное, очень продуктивной.

Уже весной конструкторы представят и новую модификацию сеялки, где учтены некоторые пожелания африканских покупателей. Однако это далеко не все предложения белорусской стороны. Например, все в том же Зимбабве мы готовы строить и модернизовать уже действующие зерносушильные комплексы.

Виталий Якубчик, генеральный директор холдинга «Лидсельмаш»: «Мы предложили свою технологию для сушки зерна, кукурузы, мы озвучили, что будем поддерживать сервисное обслуживание, будут присутствовать наши люди, достигнуты договоренности, что за 2023-2024 год построим четыре новых объекта».

Тем не менее, у Беларуси и Африки не только аграрные интересы. Возможно вы удивитесь, но на черный континент мы поставляем даже текстильную продукцию. С древних времен в этой части света оценили лен, Египет и сейчас главный производитель этой прядильной культуры. Однако у них своя технология и качество не на высшем уровне. С белорусским льном здесь познакомились около 15 лет назад. Первые шаги делали через посредников, теперь торгуем только напрямую. Игорь Ещенко, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината: «Как правило, это Южная Африка, есть определенная культура потребления, есть свои перерабатывающие производства, и Северная Африка, это Тунис и Марокко».

На жаркий континент из Орши в год отправляют более 45 тысяч метров продукции. Это плотные жаккардовые ткани с ярким рисунком. В большинстве материал используют для изготовления домашнего текстиля, немного идет на пошив одежды. В жарком климате у нашего льна нашлись неожиданные преимущества. Марина Марецкая, начальник бюро по продажам готовой продукции в страны Америки и Африки Оршанского льнокомбината: «Лен обладает прекрасным свойством дарить прохладу, это гипоаллергенный материал, это натуральная ткань, которая не позволяет жить каким-либо насекомым».

Уже осенью в Кейптауне – большая выставка, где будут представлены все мировые производители тканей, будет экспозиция и Оршанского льнокомбината. Закрепиться на этом рынке наши производители планируют надолго.

Быть ближе и найти взаимную выгоду помогает Белорусско-Африканский бизнес форум. Его уже дважды принимал Минск. Здесь находят новых партнеров и заключают крупные контракты – их в бизнес-портфеле уже немало. Но едва ли сегодня можно сказать, что потенциал полностью исчерпан. Этот загадочный континент, который щедро одарила природа своими богатствами, нам еще предстоит открыть по-настоящему.

По материалам ОНТ