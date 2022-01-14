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Референдум 2022

Виталий Власевич об изменениях в Основном законе страны

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Виталий Власевич об изменениях в Основном законе страны

Виталий Власевич, глава адми­нистрации Первомайского района:

– Сегодня наша страна стоит на пороге нового этапа развития, который требует современных подходов, в том числе и изменений в Основной закон Республики Беларусь – Конституцию.
Создавая и привнося новое, очень важно сохранить уже имеющийся фундамент, мир и безопасность, без потрясений в обществе, в свете геополитических вызовов, думать не только о сегодняшних насущных вопросах, но и на перспективу – о нашей молодежи, поддержке традиционных семейных ценнос­тей, памяти об историческом прошлом, гражданской ответственности каждого из нас за судьбу своей Родины.

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