Виталий Власевич об изменениях в Основном законе страны
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Виталий Власевич, глава администрации Первомайского района:
– Сегодня наша страна стоит на пороге нового этапа развития, который требует современных подходов, в том числе и изменений в Основной закон Республики Беларусь – Конституцию.
Создавая и привнося новое, очень важно сохранить уже имеющийся фундамент, мир и безопасность, без потрясений в обществе, в свете геополитических вызовов, думать не только о сегодняшних насущных вопросах, но и на перспективу – о нашей молодежи, поддержке традиционных семейных ценностей, памяти об историческом прошлом, гражданской ответственности каждого из нас за судьбу своей Родины.
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