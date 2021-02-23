Виталий Павлов: Бобруйск заслуживает, чтобы его команда была в высшей лиге!

Виталий Геннадьевич Павлов родился 21 августа 1965 года в городе Овруч (Житомирская обл., Украина). Воспитанник ДЮСШ г. Овруч (первый тренер – Георгий Приймак).

Выступал за команды: 1982-1983 гг. – «Спартак» (Житомир, Украина); 1984-1986 гг. – «Звезда» (Бердичев, Украина); 1990-1992 гг. – «Кубань» (Бараниковский, Россия); 1993-1994 гг. – «Трактор» (Бобруйск), «Фандок» (Бобруйск); 1999 г. – «Атлантис» (Хельсинки, Финляндия); 2000-2001 гг. – «Свислочь-Кровля» (Осиповичи).

В 1986 году поступил, а 1990-м окончил факультет физической культуры Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Работал главным тренером в рогачевском «Днепре» (2002-2003 гг.), речицком «Ведриче» (2004-2005гг.), мозырской «Славии» (2009), старшим тренером в минском МТЗ-РИПО (2005-2009). С января 2010 – в бобруйской «Белшине». С 21 июля 2016 – главный тренер «Белшины». С 2017 по 2020 годы возглавлял «Слуцк». 17 февраля нынешнего года Виталий Павлов подписал контракт с ФК «Белшина». С этого времени он – главный тренер команды. Сегодня наше первое с ним интервью.

– Виталий Геннадьевич, поздравляем с назначением на очень ответственную должность! С чего вы планируете начать свою работу в качестве главного тренера «красно-черных»?

– С формирования команды, придется это делать практически с ноля. Из прошлогоднего состава почти никого не осталось. Так что будем работать, как говорится, с чистого листа.

– Свое место займут и молодые воспитанники клуба?

– Мы в первую очередь будем обращать внимание на своих воспитанников. Учитывая, что с этого сезона вводится определенный лимит – два человека должны постоянно в составе играть, мы и обращаем особое внимание на молодых ребят, то есть приоритет – для своих, местных футболистов.

– Будут ли изменения в тренерском штабе?

– Нет, тренерский штаб остается в прежнем составе.

– Виталий Геннадьевич, какие задачи вы уже определили для себя, для команды?

– Задачи нам были поставлены во время разговора с председателем городского исполнительного комитета – собрать боеспособную команду для выхода в высшую лигу чемпионата. Поэтому предстоит большая работа в плане просмотров, селекции. Необходимо сформировать не просто команду, а команду, способную решать поставленные задачи. Этим мы сейчас и занимаемся.

– У вас уже был опыт работы в «Белшине», в том числе, и в качестве главного тренера. Какие воспоминания, впечатления оставило то время?

– Шесть лет. Можно сказать, часть жизни я уже отдал Бобруйску, «Белшине», когда работал в клубе старшим тренером. А что касается работы главным тренером, вы сами знаете, в каких условиях тогда находился клуб, команда. У меня за две недели до начала второго круга в команде было пять футболистов. До сих пор то время у меня еще «аукается». Но так тогда сложились обстоятельства, причины мы все помним… И, тем не менее, мы всем командам старались дать бой. В итоге пары очков не хватило, чтобы сохранить прописку в высшей лиге. Такова жизнь… И это тоже опыт, пусть негативный, но опыт.

– А как вам Бобруйск в целом?

– Хороший город. Я же здесь еще молодым футболистом играл в «Тракторе» и «ФанДОКе». В первом чемпионате Беларуси. Мы приехали с Игорем Фроловым из «Кубани», которая выступала во второй лиге Советского Союза. А потом нас Александр Пряжников пригласил сюда, в «Трактор». И мы в том чемпионате заняли четвертое место, не хватило очка до бронзовых медалей.

– А против «Шинника» довелось играть?

– Да, два раза мы одержали победы с одинаковым счетом – 1:0. По-моему, это был розыгрыш Кубка. В одном матче я забил гол, в другом – заработал пенальти.

– Был в вашей биографии и опыт зарубежного футбола. Вспомните?

– После окончания университета в 1990 году, играл в российской «Кубани». Это была достаточно хорошая команда, где были собраны игроки из многих регионов. И принадлежала команда колхозу-миллионеру. Его председатель был большим любителем футбола и средств не жалел – свой стадион, своя база… В команде были белорусы, россияне, казахи… Такая небольшая «сборная Советского Союза». Из двадцати команд мы занимали пятое место. В розыгрыше Кубка России среди команд второй лиги дошли до финала, где проиграли «Сибири» из Кургана. Не долго поиграл в Болгарии, после «ФанДОКа», и был еще «Атлантис» из Хельсинки, выступавший в финской первой лиге.

– Виталий Геннадьевич, уже известны все команды, которые в нынешнем сезоне будут выступать в первой лиге чемпионата Беларуси. Если заглянуть в будущее, каким вы видите окончание сезона?

– Не хотелось бы сегодня заглядывать вперед. Перед нами поставлены задачи, которые надо решать. Сезон предстоит не простой. Так что для «Белшины» каждая игра чемпионата будет, как последняя. Конечно, хочется видеть свою команду на первом месте турнирной таблицы. Хочется вернуть большой футбол и для города, и для болельщиков. Бобруйск заслуживает того, чтобы его команда была в высшей лиге!

– И последний вопрос: чего бы вы пожелали болельщикам «красно-черных»?

– Верьте в свою команду! Будьте всегда с командой, как бы не было – плохо, хорошо. Мы играем для вас. И пусть этот сезон будет удачным и для нас, и для вас!