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Спорт

Виталий Былинин: «Работа идет в штатном режиме!»

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Виталий Былинин: «Работа идет в штатном режиме!»

Чуть больше месяца остается до первого матча ФК «Белшина» с борисовским БАТЭ в ¼ розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, который пройдет на домашнем стадионе им. «Прокопенко». О том, как идет подготовка к этому противостоянию и в целом к предстоящему сезону, рассказал генеральный директор футбольного клуба «Белшина» Виталий Былинин:

– Команда приступила к учебно-тренировочным занятиям 9 января. В первые недели были спланированы и согласованы с клубами Высшей лиги предстоящие еженедельные спарринги – практически каждые выходные. Уже сыграны матчи со «Слуцком», «Гомелем», солигорским «Шахтером». В ближайшую субботу игра с могилевским «Днепром», еще предстоит сыграть товарищеский матч с минским «Динамо». Среди недели (по средам-четвергам) проходят игры между своими футболистами, так называемые «двусторонки», в ходе которых тренерский штаб тоже просматривает новых, молодых игроков. Недельный цикл тренировок предусматривает не только работу на открытом поле, но и занятия в тренажерном зале, фитнес-клубе, восстановительные процессы, теоретические занятия.

Что касается ежегодного турнира «Белазовец», который проходит в Жодино, он изначально не входил в наш спланированный учебно-тренировочный процесс, и договоренности с уже названными футбольными клубами на товарищеские встречи были достигнуты заранее.

Хочу добавить, команда усиленно готовится к сезону, коллектив комплектуется, все в штатном режиме!

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