Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19

Вирусолог назвал признаком выздоровления от COVID-19 второй отрицательный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости.

ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

- Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник, – пояснил он. - По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавирусной инфекции.

Чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, лучше через некоторое время повторить анализ, а еще лучше – взять для дополнительного исследования кровь.

- Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса в организме уже нет, – уточнил Нетесов.

Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела.

- Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует, – предупредил Сергей Нетесов.

Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания