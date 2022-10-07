Винтажный вернисаж. Английская болезнь

Рахит – (от греч. rhachis – хребет, позвоночник) заболевание преимущественно раннего детского возраста, характеризуется нарушением фосфорно-кальциевого обмена вследствие недостатка в организме витамина D. Проявления: нарушения функций нервной системы, костеобразования ...

(Энциклопедический словарь, 1998 г.)

Похоже, предстоящую зиму на Туманном Альбионе встретят не без признаков политической английской болезни – рахита. Ведь недоношенный в Евросоюзе плод вряд ли окажется жизнеспособным в условиях, спровоцированных и Великобританией в числе других, энергетического кризиса и развязывания войны в Украине. В журналах Старого Света прошлых веков нашлись картинки, гипотетически иллюстрирующие развитие событий в холодную зимнюю пору.



Лиза у Бори пост приняла…

Мистер кузнец, угольком не разживусь у вас?

А еще вчера мы пользовались тостером…

Ты полагаешь, нам будет достаточно одного бра?

Пока тот автомобиль на водородном топливе, я научу тебя управлять лошадью.

Танк для Трасс, а велосипед для нас – спасибо премьер-министру за наше приобщение к спорту!

Ты так и знай, я на Украину не поеду!

Старые европейские журналы листал

Александр Казак.