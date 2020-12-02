Многие люди уже заметили, что любители зелёного чая реже болеют простудными заболеваниями, или переносят их в более лёгких формах с наименьшим количеством осложнений. Это же касается и винограда, а так же шоколада. Что характерно, даже высокие концентрации ресвератрола не оказывают влияние на здоровые клетки организма. Это уже подтверждено многочисленными исследованиями учёных.

В условиях нынешней пандемии исследователи решили проверить эффективность ресвератрола в отношении нового коронавируса. Для этого эксперты обработали здоровые клетки до попадания на них вируса, а другие – после заражения новым коронавирусом. Оказалось, что в первом случае подавление репликации вируса произошло лишь на 20%, а во втором- на 98%. Это позволило учёным сделать выводы, что активность ресвератрола возрастает именно в присутствии вируса. так же высокую способность ингибирования репликации коронавируса показало и одновременное инкубирование клеток SARS-CoV-2 и ресвератролом. В этом случае снижение способности проникновения вируса в клетку произошло на 64%.

Учёные планируют проведение дальнейших работ по изучению дальнейшего механизма действия ресвератрола на SARS-CoV-2.

Медицина и наука