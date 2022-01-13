Виктория Омелюсик об изменениях в Основном законе страны
78 0
Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета:
– У нашей молодой и независимой страны существует опыт проведения референдума, правового регулирования вопросов по его подготовке. Считаю, что предлагаемые изменения в действующую Конституцию идеологически выверены и эффективны, ведь Основной закон страны ориентирован на укрепление народовластия и обеспечивает социальную направленность государства. И это нужно ценить.
У каждого есть возможность проявить свои зрелость и гражданскую позицию, потому что мы принимаем решения на перспективу, для дальнейшего развития современной Беларуси.
также
-
Виктория Омелюсик об изменениях в Основном законе страны
-
Михаил Желудов об изменениях в Основном законе страны
-
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов посетил ОАО «БобруйскАТЭП»
-
Сегодня в Бобруйском филиале ОАО «БКК «Домочай» была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь
-
В военном комиссариате прошла диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь