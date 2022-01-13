Виктория Омелюсик об изменениях в Основном законе страны

Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета:

– У нашей молодой и независимой страны существует опыт проведения референдума, правового регулирования вопросов по его подготовке. Считаю, что предлагаемые изменения в действу­ющую Конституцию идеологически выверены и эффективны, ведь Основной закон страны ориентирован на укрепление народовластия и обеспечивает социальную направленность государства. И это нужно ценить.

У каждого есть возможность проявить свои зрелость и гражданскую позицию, потому что мы принимаем решения на перспективу, для дальнейшего развития современной Беларуси.