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Референдум 2022

Виктория Омелюсик об изменениях в Основном законе страны

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Виктория Омелюсик об изменениях в Основном законе страны

Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета:

– У нашей молодой и независимой страны существует опыт проведения референдума, правового регулирования вопросов по его подготовке. Считаю, что предлагаемые изменения в действу­ющую Конституцию идеологически выверены и эффективны, ведь Основной закон страны ориентирован на укрепление народовластия и обеспечивает социальную направленность государства. И это нужно ценить.
У каждого есть возможность проявить свои зрелость и гражданскую позицию, потому что мы принимаем решения на перспективу, для дальнейшего развития современной Беларуси.

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