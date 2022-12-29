Виктор Ананич об акции «Наши дети»: это прекрасная возможность почувствовать себя Дедом Морозом

Член Совета Республики Национального собрания Виктор Ананич побывал с миссией добра в рамках акции «Наши дети» в детском доме семейного типа семьи Литвяковых в Логойске.

Приемные родители Вячеслав Васильевич и Марина Владимировна сейчас воспитывают 8 детей разного возраста, троих своих и пятеро приемных. С 2016 года они живут в коттедже, который построил Беларусбанк в рамках социального проекта «Родительский дом».

— Восхищаюсь тем, что семья не боится брать на воспитание детей, требующих специального ухода и повышенного внимания, — отметил Виктор Ананич.

Традиционно гости приехали с подарками. Детям привезли сладости, а для родителей подарочные сертификаты от общественных организаций Беларусбанка.

— Поздравляя детей, всегда чувствуешь себя немного Дедом Морозом. «Теперь можем быть спокойны: Новый год в этой семье отметят на славу», — сказал Виктор Ананич.

Таким же вниманием будут окружены и остальные 16 детских домов семейного типа, коттеджи для которых построил Беларусбанк.