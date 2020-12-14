Вифлеемский огонь доставят в Беларусь 17 декабря

Католические храмы Беларуси несмотря на пандемию коронавируса не останутся без священного вифлеемскго огня, его, как и в предыдущие годы, привезут в страну накануне Рождества, сообщили в Римско-католической церкви в Беларуси.

Вифлеемский огнь доставят специальным рейсом в Вену, где его передают из рук в руки по странам Европы и Латинской Америки. В Беларусь его доставляют и развозят по приходам скауты из Борисова, Гродно, Ивенца и Минска.

"17 декабря огонь из Вифлеема прибудет в кафедральный костел в Гродно, и в этот день белорусские католические скауты начнут эстафету передачи огня по всей стране", – сообщили в РКЦ в РБ.

По словам священников, 18 декабря огонь доставят в минский архикафедральный костел.

В прошлом году путь, который Вифлеемский огонь проделал по Беларуси, составил 5 тысяч километров.

"Огонь доставили на все католические кафедры и более чем в 120 приходов. В этом году скауты намерены побить рекорд и проехать 6 тысяч километров", – сказали в РКЦ в РБ.