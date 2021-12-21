Видеокарты на Br30 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Три попытки незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза видеокарт, которые могут использоваться для майнинга криптовалют, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" в течение двух дней. Общая стоимость компонентов компьютерной системы составила порядка Br30 тыс.", - рассказали в ГТК.

Во всех случаях водители легковых авто следовали по зеленому коридору. Они везли видеокарты в багажниках среди иных вещей. У неработающего жителя Гродненской области три таких компонента стоимостью около Br8 тыс. обнаружены среди коммерческой партии спортивных аксессуаров. Еще два гродненца, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, перемещали по две видеокарты общей стоимостью порядка Br14 тыс. и Br7 тыс.

Гродненская региональная таможня вынесла постановления о наложении административных взысканий в виде штрафа в соответствии с ч.4 ст.15.5 КоАП. Размер его составил 10% от суммы незаконно перемещаемого товара.