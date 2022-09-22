Видение народного единства от читателей Bobrlife

Мы состоялись как народ, нация, государство – факт. Всю праздничную неделю мы собирали фотофакты и ждали от читателей Bobrlife их видение народного единства.

Участвовать в нем могли жители города и района независимо от возраста и профессии, объединенные в общественной или трудовой организации. Лучшую фотографию, как и обещали, публикуем в газете. Учащаяся Бобруйского государственного торгово-экономического профессионально-технического колледжа Виолетта Заброцкая из группы 221 прекрасно отразила в своем образе суть единения белорусского народа.