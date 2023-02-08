Вице-президент Турции Октай: число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 5894
11 0
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 5894 человек, а количество получивших травмы достигло почти 35 тысяч. Об этом пишут РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали еще землетрясения.
В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Вице-президент Турции Октай: число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 5894
-
Синявский: белорусские спасатели готовы к выполнению аварийно-спасательных работ в Турции
-
Эксперт: геологический щит в Турции сдвинулся примерно на три метра из-за землетрясения
-
Материальный ущерб для Беларуси от действий фашистов в годы ВОВ составил не менее $2,3 трлн
-
Планируемые изменения в банковской сфере стали темой совещания у Лукашенко
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости