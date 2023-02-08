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Вице-президент Турции Октай: число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 5894

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Вице-президент Турции Октай: число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 5894

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 5894 человек, а количество получивших травмы достигло почти 35 тысяч. Об этом пишут РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали еще землетрясения.
В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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