Ветреную погоду и гололедицу прогнозируют в Беларуси на 20 февраля

В понедельник, 20 февраля, в Беларуси прогнозируется ветреная погода, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, а утром и днем на большей части территории возможны осадки (снег, мокрый снег, днем по западу - переходящий в дождь). На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

Ночью по северо-востоку страны ожидается слабая метель. Ветер будет западный, юго-западный 6-11 м/с. Порывы могут достигать до 14 м/с, местами - 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью ноль - минус 5, максимальная днем минус 2 - плюс 3. В юго-западных районах республики воздух прогреется до 5 пяти градусов тепла.