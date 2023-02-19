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Погода

Ветреную погоду и гололедицу прогнозируют в Беларуси на 20 февраля

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Ветреную погоду и гололедицу прогнозируют в Беларуси на 20 февраля

В понедельник, 20 февраля, в Беларуси прогнозируется ветреная погода, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, а утром и днем на большей части территории возможны осадки (снег, мокрый снег, днем по западу - переходящий в дождь). На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

 

Ночью по северо-востоку страны ожидается слабая метель. Ветер будет западный, юго-западный 6-11 м/с. Порывы могут достигать до 14 м/с, местами - 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью ноль - минус 5, максимальная днем минус 2 - плюс 3. В юго-западных районах республики воздух прогреется до 5 пяти градусов тепла.

 

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