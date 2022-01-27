Ветрено, местами снежно и небольшие перепады температуры

По предварительным данным Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели ожидается усиление ветра и температурные колебания.

31 января (понедельник): временами снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. В ночные часы усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью -2_-7°С.

Днем 0_-5°С.

1 февраля (вторник): местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -4_-9°С.

Днем -2_-7°С.

2 февраля (среда): на большей части территории снег, мокрый снег. Местами слабый туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -7_-12°С.

Днем -4_+1°С.

В пятницу, 28 января, погоду будут определять атмосферные фронты от циклона. Атмосферное давление будет падать.

Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдет снег и мокрый снег. Вероятность осадков в Могилеве более 90%. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области -3_+2°С, в Могилеве 0_-2°С.

Днем -1_+4°С и 0_+2°С.