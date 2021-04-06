Вьетнам, Индия, Китай – в городах этих стран Беларусь может открыть новые загранучреждения

Беларусь может рассмотреть открытие новых загранучреждений в городах Китая, Вьетнама, Индии, Зимбабве. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений.

"Мы посмотрим на оптимизацию деятельности тех или иных загранучреждений в конкретных странах. К примеру, если взять Вьетнам и Индию, то их финансово-экономические центры находятся на расстоянии как минимум полутора тысяч километров от столиц этих стран - Хошимин, Мумбай. Там расположены крупные финансовые, промышленные центры и целесообразным может быть дипломатическое присутствие непосредственно там белорусской стороны. Есть смысл, условно говоря, разместить там наши генеральные консульства. Или взять Гонконг, у нас там нет представительства, но это также очень перспективный регион, рынок", - считает глава МИД. В качестве перспективного рынка он также назвал Зимбабве.

Владимир Макей обратил внимание, что все изменения будут проходить в соответствии с имеющимся финансированием и в рамках имеющейся численности загранучреждений. "Мы изыщем соответствующие резервы, у нас уже есть конкретные предложения, именно исходя из тех критериев, о которых говорит Президент, - экспорт, внешнеэкономическая деятельность", - резюмирован министр.