Ветерана Великой Отечественной войны Леонида Котова поздравили с Днем рождения

У ветерана Великой Отечественной войны Леонида Александровича Котова январь насыщен праздниками: помимо Нового года и Рождества вчера он отметил свой 91-й день рождения.

От всей души поздравить виновника торжества с праздником пришли представители УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» и Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь». Гости пожелали Леониду Александровичу здоровья и долголетия, выразили слова благодарности.

От детства у каждого человека остаются в памяти самые яркие впечатления. Именно их хранит память сердца всю жизнь. У Леонида Александровича впечатления детства связаны с блокадой.

Во время войны несовершеннолетним ребенком вместе с родителями был вынужден жить в блокадном Ленинграде в нечеловеческих условиях. Вопреки голоду, холоду и постоянным бомбежкам, вместе с другими жителями осажденного города нашел в себе силы и мужество, чтобы выстоять. Испытания лишь закалили мальчишеский характер. В городе на Березине Леонид Александрович Котов проживает с 1964 года. На протяжении 64 лет и в будни, и в праздники рядом с ветераном войны его верная спутница – супруга Ксения Ивановна. В мире и согласии они воспитали четверых детей. Сегодня их главной радостью и любовью являются внуки.

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»