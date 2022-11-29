Ветеран войны Надежда Яковлевна Хрущинская отметила свое 95-летие

27 ноября исполнилось 95 лет замечательной женщине, ветерану Великой Отечественной войны Надежде Яковлевне Хрущинской.

За плечами ветерана большая и достойная жизнь. Будучи партизанкой 537-го Кировского партизанского отряда, входившего в состав партизанской бригады им. Свирида, Надежда Яковлевна мужественно и стойко прошла через тяжелейшие испытания военного времени. Ее жизненный путь по праву служит примером для подрастающих поколений.

Поздравить ветерана с прекрасной датой пришли представители УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» и районной организации г. Бобруйска Белорусского общественного объединения ветеранов. Гости пожелали Надежде Яковлевне долгих лет жизни, бодрости духа и отличного настроения, выразили слова благодарности за возможность жить и трудиться под мирным небом.

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»