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Общество

Ветеран войны Надежда Яковлевна Хрущинская отметила свое 95-летие

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Ветеран войны Надежда Яковлевна Хрущинская отметила свое 95-летие

27 ноября исполнилось 95 лет замечательной женщине, ветерану Великой Отечественной войны Надежде Яковлевне Хрущинской.

За плечами ветерана большая и достойная жизнь. Будучи партизанкой 537-го Кировского партизанского отряда, входившего в состав партизанской бригады им. Свирида, Надежда Яковлевна мужественно и стойко прошла через тяжелейшие испытания военного времени. Ее жизненный путь по праву служит примером для подрастающих  поколений.

Поздравить ветерана с прекрасной датой пришли представители УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» и районной организации  г. Бобруйска  Белорусского общественного объединения ветеранов. Гости пожелали Надежде Яковлевне долгих лет жизни, бодрости духа и отличного настроения, выразили слова благодарности за возможность жить и трудиться под мирным небом.

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения  Первомайского района г. Бобруйска»

 

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