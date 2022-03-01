Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Богдан отметила 100-летний юбилей

1 марта вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Богдан. Поздравить бобруйчанку с Днем рождения, вручить цветы и подарки пришли почетные гости: Виктория Омелюсик – заместитель председателя Бобруйского горисполкома, Андрей Дубинчик – глава администрации Ленинского района, Наталья Коновалова – председатель Бобруйского городского Совета ветеранов, а также сотрудники станции Бобруйск.

– Мы сегодня пришли поздравить со 100-летним юбилеем заслуженного человека. Екатерина Дмитриевна достойно воспитывала наше молодое поколение, своим примером показывая, как это - любить Родину. Это юбилей, который заслуживает внимания не только близких и родных, но и, конечно же, города, - отметила Виктория Омелюсик.

Гости пожелали юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии и весеннего настроения в душе.

Екатерина Дмитриевна Богдан родилась в 1922 году в селе Вышеславское Владимирской области Суздальского района. Когда началась Великая Отечественная война, она училась в медицинском училище, которое ей пришлось досрочно закончить и отправиться на фронт. С 1942 года героиня повествования трудилась медсестрой в военном госпитале, ухаживая за раненными бойцами и помогая им стать снова в строй. Своей работе в то тяжелое время она посвятила стихотворение «Медсестра в белоснежном халате», которое хорошо читает по памяти. Окончание войны застала в Рославле, где осталась работать до 1947 года. Там встретила своего будущего супруга, вместе с которым переехала в Бобруйск. Здесь Екатерина Дмитриевна до 1983 года трудилась в амбулатории станции Березина Белорусской железной дороги. У ветерана трое детей, 6 внуков, 8 правнуков и одна праправнучка. Дочь Валентина, а также двое внуков пошли по стопам мамы и бабушки, став медработниками. Одна правнучка также планирует связать свою жизнь с медициной.

К слову, на сегодня в Бобруйске проживает 54 ветерана Великой отечественной войны, трое из которых перешагнули 100-летний юбилей. Все они получают заслуженное внимание со стороны государства и городских властей.