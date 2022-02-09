Ветеран бобруйской милиции Василий Максимович: Жизнь не заканчивается, когда тебе 65

В торжественной обстановке юбиляра поздравили руководство и личный состав УВД Бобруйского горисполкома.

Начальник управления внутренних дел полковник милиции Павел Николаевич Змитер тепло поздравил Василия Сергеевича с юбилейной датой, пожелав всех благ, и вручил приветственный адрес. Слова поздравления и пожелания выразил председатель городского Совета ветеранов ОВД и ВВ полковник милиции в отставке Николай Александрович Ковалев, рассказав немного о юбиляре. Личный состав аплодисментами поздравили ветерана милиции с юбилеем.

После поздравлений, совсем не хотелось отпускать юбиляра, не пообщавшись с ним. Василий Сергеевич оказался разговорчивым собеседником, с присущим ему чувством юмора. На мой первый вопрос «Как юбиляр чувствует себя с 65-летним жизненным стажем?», он ответил, не задумываясь: «Время пролетело так быстро, что не успел оглянуться, а уже седой дедушка».

Глядя на Василия Сергеевича, не хочется называть его дедушкой, хотя звание деда носит почти 18 лет. Внук Сережа через пару месяцев отметит свое совершеннолетие. Парень оканчивает школу в этом году, и с выбором профессии уже определился. Хочет, как дедушка, стать милиционером. Василий Сергеевич поддерживает выбор внука, гордится им. К слову, трое его сыновей, Вячеслав, Александр и Сергей, нашли себя в других профессиях. Выросли достойными и хорошими людьми. А по-другому и не могло быть, ведь в семье приветствовались любовь и уважение. С женой, Татьяной, Василий Сергеевич в браке 42 года. Она - его опора и поддержка во всем. Как говорит Василий Сергеевич, юмор и в семейной жизни помогает. Разрядить обстановку, да и просто улыбнуться или посмеяться. Вместе они преодолевали все житейские ситуации, не обижались, а всегда старались жить и быть счастливыми.

Как считает Василий Сергеевич, большая часть жизненного пути позади. Есть, что вспомнить и чем поделиться. Детство, юность, служба пробежали, как один день. Сегодня, Василий Сергеевич продолжает работать на гражданке. Не может он сидеть дома без работы. Вспомнил, как после ухода на пенсию со службы, отдыхал всего четыре дня. И снова пошел трудиться, так и по сей день. Сначала работал в инспекции по экологии, потом инженером на птицефабрике. С 2008 года по настоящее время трудится заведующим хозяйством в представительстве «Белгосстрах» по г. Бобруйску и бобруйскому району. Сам, Василий Сергеевич, говорит, что пора бы на отдых, возраст то подходящий. Но, как подумает об этом, сразу портится настроение. «Буду работать, пока бегаю. Движение и общение – это жизнь», - считает Василий Сергеевич, улыбаясь тому, что сказал. И в этом, я нисколько не сомневаюсь. Ведь, быть активным по жизни человеком, это у него с детства.

Родился наш юбиляр в сельской местности в Горецком районе в семье обычных родителей. Папа- тракторист, мама- доярка. Кроме Василия в семье было еще двое детей. Рос мальчик Вася любознательным и шустрым парнем. В школе любил «похимичить», за что частенько получал нагоняя от отца. Но детство быстро закончилось с поступлением в училище г. Могилева. Больше повзрослел Василий, пройдя армейскую службу. Сначала проходил в Печах, а затем в Южной группе войск в Венгрии. После вернулся в родные места, и в 1977 году поступил на службу в Горецкий РОВД, работал помощником дежурного. Спустя год был направлен на учебу в Минскую среднюю школу милиции им. Фрунзе. После её окончания в 1980 году был направлен в Первомайский РОВД г. Бобруйска, где и прослужил более 20 лет. Сначала участковым инспектором милиции, потом старшим. Как вспоминает Василий Сергеевич, на обслуживаемой территории располагалось достаточно большое количество увеселительных заведений, магазинов, детских учреждений, объектов культуры и здравоохранения. Оперативная обстановка была сложной. Но, с помощью общественности, членов ДНД удавалось удерживать надлежащий порядок. Совершаемые преступления на административном участке удавалось раскрывать по горячим следам. В 1986 году в составе сводного отряда УВД Могоблисполкома Василий Сергеевич участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был заместителем командира отряда по тылу. Тогда и был награжден нагрудным знаком «За отличную службу в МВД». В 2002 году ушел на заслуженный отдых в звании майора милиции с должности оперативного дежурного.

Сегодня, Василий Сергеевич не устает работать. Принимает активное участие в работе ветеранской организации УВД Бобруйского горисполкома. Сам возглавляет первичную организацию ветеранов отдела милиции Первомайского района. Обязанности председателя самые разнообразные: навестить ветеранов, поговорить, оказать помощь в житейских вопросах, принять участие в различных мероприятиях. И, Василий Сергеевич всегда готов всем помогать.

«Жизнь не заканчивается, когда тебе 65. Есть еще мечты и планы на будущее. И, связаны они, конечно, с внуком. Он, как стимул в нашей жизни. Хочется посмотреть, как сложится его жизнь, каким станет человеком» - задумчиво повествует юбиляр. В свой день рождения себе и всем хочу пожелать только здоровья. «Будет здоровье – будет все», - уверен Василий Сергеевич.

А я, не забуду нашей беседы с этим улыбчивым и позитивным человеком. С юбилеем Вас, Василий Сергеевич!

Татьяна Горбанюк

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