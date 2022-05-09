Ветеран белорусам: любите и берегите родную землю

В День Победы ветераны вспоминают, как воевали и восстанавливали страну. Об этом рассказал сегодня журналистам ветеран Великой Отечественной войны Петр Светкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кроме радости сегодня ничего не чувствую. Самый большой праздник - День Победы. Шли мы к ней очень долго, было тяжело. Сегодня вспоминаем, как воевали, а потом восстанавливали хозяйство", - рассказал Петр Светкин.

В Бресте ветеран живет 72-й год. Поселился в городе уже после войны, сам он родом из Пензенской области. "Подростком попал на военный завод в Саратове, где делали артиллерийские снаряды. Два года там отработал, а в 1944 году меня призвали. Воевал на Востоке. Не передать словами те чувства, которые испытали, узнав о Победе. Это надо только видеть", - поделился ветеран.

Петр Миронович пожелал белорусам любить и беречь родную землю, жалеть друг друга, поддерживать родителей и людей, переживших войну.