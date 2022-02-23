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Фоторепортажи

Весело и креативно поздравили мужчин с Днем защитника Отечества в ОАО «АСБ Беларусбанк»

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Весело и креативно поздравили мужчин с Днем защитника Отечества в ОАО «АСБ Беларусбанк»

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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